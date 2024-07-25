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"Скромная" коллекция машин Сильвестра Сталлоне

"Скромная" коллекция машин Сильвестра Сталлоне

﻿﻿Состояние актера превышает 450 миллионов долларов, а благодаря череде объектов недвижимости, текущих проектов и предприятий, которые способствуют его богатству, Сильвестр также имеет коллекцию роскошных автомобилей.

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