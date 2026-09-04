The New York Times: NIH и Пентагон подписали соглашение на $2 млрд

Министерство обороны и NIH США заключили договор о сотрудничестве в области биозащиты и пандемий. Запланированы инвестиции в $2 млрд на исследования, что вызывает обеспокоенность демократов в Конгрессе из-за возможного перераспределения средств в пользу Пентагона.