Психолог Голубева: абьюзеры используют насилие, чтобы подавить волю своей жертвы

Влюбленные женщины могут столкнуться с тем, что их избранник на самом деле абьюзер. Специалист консультативной службы «Первая помощь» Майя Голубева рассказала, какие признаки указывают на необходимость разорвать отношения с таким человеком, сообщило RuNews24.
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