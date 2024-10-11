Психолог Голубева: абьюзеры используют насилие, чтобы подавить волю своей жертвы

Влюбленные женщины могут столкнуться с тем, что их избранник на самом деле абьюзер. Специалист консультативной службы «Первая помощь» Майя Голубева рассказала, какие признаки указывают на необходимость разорвать отношения с таким человеком, сообщило RuNews24.