Олимпийский чемпион Руслан Захаров завершил спортивную карьеру в 38 лет

Олимпийский чемпион Сочи по шорт-треку Руслан Захаров объявил о завершении карьеры в 38 лет. Российские спортсмены отстранены от турниров под эгидой ISU, но смогут участвовать в олимпийской квалификации нейтрально.
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