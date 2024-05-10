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Разин о карьере: «Выгнали с позором из детского хоккея, в Саратове не подписывали контракт, выкинули на помойку. Были люди, которые меня предали. Но не был бы так закален этими ситуациями»

Специалист выиграл Кубок Гагарина с «Металлургом» в прошедшем сезоне КХЛ. – Представьте, что вы бы получили шанс начать карьеру почти сразу в хорошем клубе КХЛ, как Никитин или Жамнов.

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