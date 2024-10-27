Блокада в качестве высшей меры экономических санкций

105 лет тому назад, 10 октября 1919 года Верховный совет Антанты принял постановление об официальном объявлении блокады Советской России.
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