"Первые, кто провёл церемонию в Барвихе". Яна Рудковская и Евгений Плющенко отмечают годовщину свадьбы

51-летняя Яна Рудковская и 43-летний Евгений Плющенко сегодня отмечают годовщину свадьбы. По этому поводу она опубликовала в соцсетях архивные фотографии с торжества, на которых запечатлены многие звёзды российского шоу-бизнеса.
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