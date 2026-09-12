"Первые, кто провёл церемонию в Барвихе". Яна Рудковская и Евгений Плющенко отмечают годовщину свадьбы

51-летняя Яна Рудковская и 43-летний Евгений Плющенко сегодня отмечают годовщину свадьбы. По этому поводу она опубликовала в соцсетях архивные фотографии с торжества, на которых запечатлены многие звёзды российского шоу-бизнеса.