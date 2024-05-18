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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Санкт-Петербурге при взрыве в военной академии пострадали семь человек

В Санкт-Петербурге при взрыве в военной академии пострадали семь человек

По словам губернатора Александра Беглова, происшествие не носит террористического характера Семь военнослужащих пострадали при произвольном взрыве 76-мм боеприпаса времен ВОВ в Военной академии связи имени Буденного в Санкт-Петербурге.

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