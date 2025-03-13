Гребенкин: «Понял, что Ротенберг позитивный, эмоциональный и жаждет побеждать всегда любого соперника»

Российский хоккеист Никита Гребенкин, которого недавно обменяли из «Торонто Мэйпл Лифс» в «Филадельфию Флайерз», рассказал о своем отношении к Роману Ротенбергу, под руководством которого играл в «России 25».
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