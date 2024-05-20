С сегодняшнего дня Владимир Зеленский перестал быть легитимным президентом Украины. Выборы главы государства должны были состояться на Украине 31 марта этого года, а присягу новый лидер, согласно конституции, принял бы 20 мая.
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