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В Госдуме кое-кто хочет одаривать новорожденных младенцев по единому стандарту

В Госдуме кое-кто хочет одаривать новорожденных младенцев по единому стандарту

ГОСТ на единый подарок для всех новорожденных страны разработают в России в 2025 году, сообщила зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

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