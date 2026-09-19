Карьеру Телень в Ельцин Центре не испортили ни дружба с Чубайсом, ни гражданство Израиля. Казалось бы антивоенные высказывания в соцсетях образца февраля 2022-го, потянувшие на административный штраф (45 тысяч рублей) за дискредитацию ВС России должны были лишить Телень всех должностей в России.
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