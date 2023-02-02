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"Люди в панике бегут": инцидент на льду на набережной Владивостока

"Люди в панике бегут": инцидент на льду на набережной Владивостока

Людей предупреждают о жесткой опасности на набережной Владивостока. Как передает Примгидромет, в районе набережной Спортивной гавани образовалась "живая" трещина, которая идёт вдоль берега и периодически затягивается льдом, а затем снова расходится.

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