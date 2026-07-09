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В Юрмале кафе предупредили о штрафе за рекламные посты на русском языке

В Юрмале кафе предупредили о штрафе за рекламные посты на русском языке

Пляжное кафе в латвийской Юрмале получило предупреждение от Центра государственного языка Латвии за слишком большое количество рекламных постов в соцсетях на русском языке, сообщила владелица заведения Анна Доброволска.

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