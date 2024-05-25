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Кто собирает деньги для ВСУ

Кто собирает деньги для ВСУ

Интересно, а почему у нас постоянно арестовывают кого-то, кто «собирает деньги для ВСУ», по статье “госизмена”? Я как-то реально в это не верю.

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Комментарии
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Eduard
Согласен,коенкто неплохо пристроился при войне.На краденых машинах ездят по Европе,никто их проверятт не будит.Откуда деньни не спррсят!
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20 час.
Дмитрий Бакланов
И, самое главное, в случае смены власти, преступники не будут реабилитированы...
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13 час.

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