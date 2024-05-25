Интересно, а почему у нас постоянно арестовывают кого-то, кто «собирает деньги для ВСУ», по статье “госизмена”? Я как-то реально в это не верю.
Кто собирает деньги для ВСУ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Согласен,коенкто неплохо пристроился при войне.На краденых машинах ездят по Европе,никто их проверятт не будит.Откуда деньни не спррсят!
Ответить
20 час.
Дмитрий Бакланов
И, самое главное, в случае смены власти, преступники не будут реабилитированы...
Ответить
13 час.
Свежие комментарии