Жители Тверской области могут приобрести ценные навыки в сфере информации и связи

Жители Тверской области старше 18 лет, начинающие свой путь и работающие в медиасфере, могут поучаствовать в конкурсном отборе на образовательный поток «Стратегические коммуникации» программы «Мастерская новых медиа», который стартует 4 марта.
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