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Наш потерянный мир

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Минимум 27 человек стали жертвами пожара в баре в Бангкоке

Минимум 27 человек стали жертвами пожара в баре в Бангкоке

Жертвами пожара в баре в Бангкоке стали 27 человек. Об этом сообщает Associated Press. «Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун подтвердил журналистам на месте инцидента гибель 27 человек», - говорится в публикации.

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