Приложение РЖД удалили из App Store

Приложение РЖД удалили из магазина сервисов App Store. «В связи с удалением приложения "РЖД Пассажирам" из App Store спешим предупредить, что текущие установленные версии продолжат работать», — говорится в сообщении.
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