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"Тикайте, хлопцы!": Целое подразделение ВСУ сдалось в плен россиянам после приказа сержанта

"Тикайте, хлопцы!": Целое подразделение ВСУ сдалось в плен россиянам после приказа сержанта

Пленный боец ВСУ рассказал, как командир распустил подразделение на передовой Обложка © Getty Images / John Moore Сержант ВСУ сказал своим подчинённым, что он больше им не командир, во время наступления Российской армии и предложил бежать с поля боя.

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Комментарии
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Зоя
давно  пора всем солдатам с нормальной психикой поднять руки....
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21 час.
Алекс Сэм
Повезло ребятам,что нацбат заград отрядом сзади не стоял.
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21 час.

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