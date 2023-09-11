"Тикайте, хлопцы!": Целое подразделение ВСУ сдалось в плен россиянам после приказа сержанта
Пленный боец ВСУ рассказал, как командир распустил подразделение на передовой
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Сержант ВСУ сказал своим подчинённым, что он больше им не командир, во время наступления Российской армии и предложил бежать с поля боя.
Комментарии
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давно пора всем солдатам с нормальной психикой поднять руки....
Повезло ребятам,что нацбат заград отрядом сзади не стоял.
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