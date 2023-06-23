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Группу детей задержали на железнодорожных путях транспортные полицейские Уссурийска

Группу детей задержали на железнодорожных путях транспортные полицейские Уссурийска

Транспортные полицейские Уссурийска заметили на железнодорожных путях в Черниговском районе Приморского края детей, которые перебегали пути перед движущимся составом, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО, по материалам ЛО МВД России на ст.

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