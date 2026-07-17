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Царьград

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Фармацевт предупредила: популярное лекарство от изжоги мешает усвоению еды

Фармацевт предупредила: популярное лекарство от изжоги мешает усвоению еды

Врач объяснила, почему омепразол не помогает пищеварению, а мешает ему.Привычка принимать омепразол до или после еды может навредить организму, предупредила фармацевт Карлота Серра Джорба в беседе с HuffPost.

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