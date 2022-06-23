Аргументы и Факты
СМИ: Европа возвращается к использованию угля

СМИ: Европа возвращается к использованию угля

Европа не исключает, что Россия полностью перекроет ей поставки газа и, возможно, в ближайшее время. Об этом сообщило греческое издание «Прото тема», отметив, что «наиболее поразительным событием является переход Европы на уголь» в ответ на сокращение поставок российского газа.

