Что обязательно нужно выключать из розетки, а что нет?

А зачем вообще вынимать вилку из розетки, если есть кнопка выключения? Какой смысл в этих лишних движениях, особенно когда розетка расположена не в самом доступном месте? Давайте разберёмся, в каких случаях в таком отключении есть смысл, а в каких – нет.