«Вермахт был готов к вторжению» 85 лет назад СССР и Германия заключили пакт Молотова — Риббентропа. Как он изменил мир?

85 лет назад, 23 августа 1939 года, министр иностранных дел нацистской Германии Иоахим фон Риббентроп и нарком иностранных дел СССР Вячеслав Молотов в присутствии Иосифа Сталина подписали в Кремле Московский договор о ненападении между Третьим рейхом и Советским Союзом, больше известный сейчас как пакт Молотова — Риббентропа.