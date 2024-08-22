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«Вермахт был готов к вторжению» 85 лет назад СССР и Германия заключили пакт Молотова — Риббентропа. Как он изменил мир?

«Вермахт был готов к вторжению» 85 лет назад СССР и Германия заключили пакт Молотова — Риббентропа. Как он изменил мир?

85 лет назад, 23 августа 1939 года, министр иностранных дел нацистской Германии Иоахим фон Риббентроп и нарком иностранных дел СССР Вячеслав Молотов в присутствии Иосифа Сталина подписали в Кремле Московский договор о ненападении между Третьим рейхом и Советским Союзом, больше известный сейчас как пакт Молотова — Риббентропа.

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