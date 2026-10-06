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Калужские новости

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Бывший сотрудник ДПС Калужской области получил два года принудительных работ за взятку

Бывший сотрудник ДПС Калужской области получил два года принудительных работ за взятку

Бывший сотрудник ДПС Калужской области, осужденный за взятку, сначала выплатил только 500 тысяч рублей штрафа, затем нарушил условия рассрочки и получил два года принудительных работ.

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