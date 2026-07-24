Научный эксперт Конева: поведение учеников будут оценивать у 2-8-х классов

В новом учебном году оценки за поведение будут ставить учащимся со второго по восьмой классы. Об этом заявила эксперт Минпросвещения, главный специалист Института изучения детства, семьи и воспитания Марина Конева в беседе с РИА «Новости».
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