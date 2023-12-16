Путин поучаствует в выборах как независимый кандидат

В "Единой России" заявили, что единогласно поддержат решение российского лидера Владимир Путин будет баллотироваться в президенты России как независимый кандидат, сообщил лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов.
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