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Блогер Лерчек планировала выезд в Белград с целью вакцинации

Блогер Лерчек планировала выезд в Белград с целью вакцинации

В сербской столице к блогерше должен был приехать врач из Германии для проведения медицинской процедуры Блогер Валерия Чекалина, известная в социальных сетях под ником Лерчек, оказалась в центре скандала после обвинений в незаконных валютных операциях, связанных с ее фитнес-марафонами.

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