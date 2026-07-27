Блогер Лерчек планировала выезд в Белград с целью вакцинации

В сербской столице к блогерше должен был приехать врач из Германии для проведения медицинской процедуры Блогер Валерия Чекалина, известная в социальных сетях под ником Лерчек, оказалась в центре скандала после обвинений в незаконных валютных операциях, связанных с ее фитнес-марафонами.
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