Блогер Лерчек планировала выезд в Белград с целью вакцинации

В сербской столице к блогерше должен был приехать врач из Германии для проведения медицинской процедуры Блогер Валерия Чекалина, известная в социальных сетях под ником Лерчек, оказалась в центре скандала после обвинений в незаконных валютных операциях, связанных с ее фитнес-марафонами.