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Царьград

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Мэрия Новосибирска зарезервировала землю для продления набережной

Мэрия Новосибирска зарезервировала землю для продления набережной

Продлить цивилизованное побережье Оби планируют от Димитровского моста до Заельцовского бора.В Новосибирске запретят строить капитальные объекты на территории побережья Оби от Димитровского моста до Заельцовского бора.

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