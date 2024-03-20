Как екатеринбуржцам записать ребенка в первый класс

Запись детей в первые классы в Екатеринбурге начнется в ночь на 1 апреля 2024 года. Родителям необходимо заранее подготовить все необходимые документы и внимательно следить за сроками, чтобы обеспечить беспроблемное поступление их детей в школу.
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