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SPORT24.ru

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Тамбиев: «Руководство «Динамо» меня поддерживает, никто не давит. Задача — построить хорошую команду на будущее»

Тамбиев: «Руководство «Динамо» меня поддерживает, никто не давит. Задача — построить хорошую команду на будущее»

Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев после гостевой победы над СКА (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что не обращает внимание на разговоры о возможной отставке и подчеркнул, что имеет карт-бланш от руководства на построение команды без упора на результат.

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