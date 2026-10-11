Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев после гостевой победы над СКА (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что не обращает внимание на разговоры о возможной отставке и подчеркнул, что имеет карт-бланш от руководства на построение команды без упора на результат.