Эксперт ТПП Оксана Полыгалова: главная задача оценщика – стать стратегическим партнёром для бизнеса

Институт экономических стратегий (ИНЭС) опубликовал рейтинг стратегичности оценочных компаний. Главные выводы исследования: цифровизация вытесняет рутину, ИИ меняет профессию, а кадровый голод становится системной угрозой.
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