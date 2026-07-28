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Госслужба Украины выдвинула ультиматум Почаевской лавре о разрыве с РЦП

Свято-Успенская Почаевская лавра получила официальное предписание от Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести, которое обязывает монастырь в тридцатидневный срок документально засвидетельствовать выход из юрисдикции Русской Православной Церкви.

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