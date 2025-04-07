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Сидел почти два года в колонии, пил, и вот хочет вернуться на сцену: откровения «Народного артиста» Амархуу Борхуу

Сидел почти два года в колонии, пил, и вот хочет вернуться на сцену: откровения «Народного артиста» Амархуу Борхуу

Многие помнят Амархуу Борхуу как скромного и жизнерадостного парня из группы «Премьер-министр». Однако победа в популярном шоу «Народный артист» и успешная карьера оказались для него испытанием, которое он не прошел.

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