Патрульный флот Испании сопроводил корабли и танкер из России

Испанские патрульные корабли сопроводили российскую группу из двух БДК и нефтяного танкера. Они якобы были обнаружены в суверенных водах страны, пишет агентство Europa Press со ссылкой на штаб обороны королевства.
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