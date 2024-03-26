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Патрульный флот Испании сопроводил корабли и танкер из России

Патрульный флот Испании сопроводил корабли и танкер из России

Испанские патрульные корабли сопроводили российскую группу из двух БДК и нефтяного танкера. Они якобы были обнаружены в суверенных водах страны, пишет агентство Europa Press со ссылкой на штаб обороны королевства.

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