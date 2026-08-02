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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Детройт» намерен побороться за Дюрэнта, если форвард решит покинуть «Хьюстон»

«Детройт» может стать одним из главных претендентов на Кевина Дюрэнта в случае его ухода из « Хьюстона ».

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