В Москве русский потерял 50 тысяч рублей и документы после визита к девушке-азиатке в Южное Тушино. Он стал жертвой обмана, столкнувшись с агрессивным мужчиной с ножом в комнате, и был вынужден убежать, оставив свои вещи.