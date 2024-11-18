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Жданова: РФ не удивится, если удары по ЗАЭС происходят с подачи Запада

Жданова: РФ не удивится, если удары по ЗАЭС происходят с подачи Запада

Представитель Министерства Иностранных Дел Российской Федерации Жданова проинформировала о том, что власти не будут удивлены в том случае, если окажется известно, что именно Запад приказывал Киеву атаковать расположенные на Запорожье и в Курской области атомные электростанции.

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