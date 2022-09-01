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Секс, наркотики, алкоголь: Хантер Байден откровенно рассказал о работе на Украине

Секс, наркотики, алкоголь: Хантер Байден откровенно рассказал о работе на Украине

© AP / Visar Kryeziu Евгения Кондакова В своих мемуарах сын президента США Хантер Байден признаётся, что если бы ему предложили место в совете директоров Burisma, то отказался бы, не раздумывая, поскольку работа в украинской компании только усугубила его пагубные привычки - все заработанные деньги он тратил на выпивку, кокаин и крэк 6 апреля в продажу поступит книга сына президента США Хантера Байдена, в которой он откровенно рассказывает о своей жизни, причём с той стороны, о которой многие люди предпочли бы вообще вслух не упоминать.

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