Власти французского города убрали флаг Украины с мэрии после одобрения Зеленским азербайджанской операции в Карабахе

В городе Вьен во Франции местные власти приняли решение убрать со здания мэрии флаг Украины. Причиной для такого решения стало недавнее заявление украинского президента Владимира Зеленского, в котором он поддержал действия Азербайджана по возврату контроля над Нагорным Карабахом.
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