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NewsOne

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На Украине предложили отменить бронь для шоу-бизнеса

На Украине предложили отменить бронь для шоу-бизнеса

Нынешнему руководству Украины предложили отменить освобождение от мобилизации известных личностей. Об этом сообщает украинское издание "Телеграф" .

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