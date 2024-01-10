В Приморском крае транспортными полицейскими из незаконного оборота изъято около 3,5 кг мефедрона

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОКОН Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте был установлен и задержан 54-летний мужчина при попытке сбыта через тайники около полукилограмма мефедрона в городе Артеме.
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