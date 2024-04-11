“Комета” скоро полетит из Сочи в Геленджик и Новороссийск Оператор морских перевозок сообщил, что для старта всё готово, первые пассажиры уже сидят на чемоданах.
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“Комета” скоро полетит из Сочи в Геленджик и Новороссийск Оператор морских перевозок сообщил, что для старта всё готово, первые пассажиры уже сидят на чемоданах.