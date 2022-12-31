Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

94 подписчика

«Гинер – человек слова и чести. Я выбрал квартиру в Москве метров под 200, а денег не хватало. Он сказал: «Покупай, потом из зарплаты вычтем». Экс-игрок ЦСКА Попов о президенте клуба

«Гинер – человек слова и чести. Я выбрал квартиру в Москве метров под 200, а денег не хватало. Он сказал: «Покупай, потом из зарплаты вычтем». Экс-игрок ЦСКА Попов о президенте клуба

Денис Попов высоко отозвался о президенте ЦСКА Евгении Гинере. — Только позитивные вещи о нем могу вспомнить.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх