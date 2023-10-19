Станет ли Стас Намин отменять концерт группы «Цветы» во Владимире из-за смерти родных

Концерт легендарного рок-музыканта, основателя групп «Парк горького» и "Цветы" Стаса Намина, запланированный на 19:00 в городе Владимир оказался под угрозой из-за криминальной трагедии, развернувшейся в Подмосковье.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии