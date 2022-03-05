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Кулеба раскритиковал британскую Shell за тайную покупку российской нефти

Кулеба раскритиковал британскую Shell за тайную покупку российской нефти

«Один вопрос к Shell: российская нефть не пахнет вам украинской кровью? Я призываю всех сознательных людей во всем мире требовать от транснациональных компаний разорвать какие-либо деловые связи с Россией», — написал Кулеба в своем Twitter-аккаунте.

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