Назло Болгар? Дуров может быть отцом еще 2000 детей помимо родившейся сотни

Программист Павел Дуров не перестаёт шокировать население. В момент онлайн – конфликта с бывшей девушкой Ириной Болгар, которая стала матерью трёх его официальных детей, он заявил, что в теории у него есть ещё сотня наследников от разных женщин.
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