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    Что вы лезете в семью!!! Уехал, значит так надо ему,семье.Он настрадался и страдает.Не лезьте в чужие семьи!Нашел себе молоду...
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    хз... Чингачгук какой-то.Тэхен написал пуб...

Назло Болгар? Дуров может быть отцом еще 2000 детей помимо родившейся сотни

Назло Болгар? Дуров может быть отцом еще 2000 детей помимо родившейся сотни

Программист Павел Дуров не перестаёт шокировать население. В момент онлайн – конфликта с бывшей девушкой Ириной Болгар, которая стала матерью трёх его официальных детей, он заявил, что в теории у него есть ещё сотня наследников от разных женщин.

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