С 2026 года россияне смогут выходить на пенсию без заявления

Россияне смогут выходить на пенсию автоматически, без подачи заявления, начиная с 2026 года. Как сообщила РИА Новости сенатор Ольга Епифанова, Социальный фонд будет самостоятельно назначать выплаты за месяц до наступления пенсионного возраста, уведомляя граждан о размере пенсии и возможности ее отсрочки для увеличения выплат в будущем.