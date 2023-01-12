Роспотребнадзор сообщил, что в РФ выявили первый случай заражения штаммом коронавируса «кракен»

В пресс-службе Роспотребнадзора утром в четверг, 12 января, сообщили, что на территории Российской Федерации зафиксирован первый случай заражения новым вариантом штамма коронавируса "омикрон" – "кракеном".
Популярные статьи
- Депутат Госдумы, генерал Гурулев о гибели российских военных сказал, что дело не в телефонах и предложил воссоздать «Смерш»
- Кадыров: для диверсионно-разведывательных групп Украины нет ничего страшнее, чем нарваться на бойцов чеченских спецподразделений
- Минобороны разъяснило роль ЧВК «Вагнер» во взятии Соледара
Свежие комментарии