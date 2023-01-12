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Роспотребнадзор сообщил, что в РФ выявили первый случай заражения штаммом коронавируса «кракен»

Роспотребнадзор сообщил, что в РФ выявили первый случай заражения штаммом коронавируса «кракен»

В пресс-службе Роспотребнадзора утром в четверг, 12 января, сообщили, что на территории Российской Федерации зафиксирован первый случай заражения новым вариантом штамма коронавируса "омикрон" – "кракеном".

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