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ИА Регнум

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Новак призвал оперативно принимать меры для недопущения дефицита топлива

Новак призвал оперативно принимать меры для недопущения дефицита топлива

Вице-премьер России Александр Новак поручил Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе усилить контроль за ценами на независимых автозаправках.

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